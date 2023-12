Zwischen Dienstag (12.12.2023, 19.00 Uhr) und Mittwoch (13.12.2023, 00.40 Uhr ist es nach den Angaben eines 21-jährigen Hamburger Mannes zu einer Raubtat in Moorrege gekommen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand hat ein 21-jähriger Hamburger sich am Dienstag, gegen 19.00 Uhr, mit einer Internetbekanntschaft getroffen. Nach gemeinsamen Einkauf in einem örtlichen Verbrauchermarkt soll der Mann dann unter einem Vorwand in ein Einfamilienhaus in der Wedeler Chaussee geleitet worden sein. Dort sei der Mann dann auf vier männliche Personen getroffen, von denen drei maskiert waren.

Nach Angaben des Geschädigten wurde er nun unter Vorhalt einer Schusswaffe zunächst gefesselt und dann wurden ihm die Augen bedeckt. Anschließend soll dann die Herausgabe von Wertsachen gefordert worden sein.

In dem Haus wurde der Hamburger dann bis kurz nach Mitternacht festgehalten. Nach seiner Darstellung verbrachte man ihn dann mit verbundenen Augen nach Holm, wo die maskierten Männer ihn im Bereich des Lehmweg (Nähe Baggersee Appen-Etz) aus ihrer Gewalt entließen.



Der Pkw des Geschädigten wurde im Bereich Holm wieder aufgefunden. Es wird davon ausgegangen, dass das Fahrzeug von den Tatbeteiligten dorthin gelenkt worden sein könnte.



Nach Darstellung des Geschädigten hat man ihm Bekleidung, Schmuck, Smartphone und persönliche Dokumente geraubt. Zur Schadenssumme konnte der Geschädigte noch keine genauen Angaben machen.



Die Frau (Internetbekanntschaft) wurde folgendermaßen beschrieben:

- Klein, Schlank,

- Grün-braune Augen,

- Dunkelbraunes ca. schulterlanges Haar,

- Hellbraune Haut,

- Ca. 19 Jahre alt,

- Sprach akzentfreies Deutsch

- Schwarze Hose, schwarzer Mantel bis zu den Knien, schwarze Schuhe,

- Keine sichtbaren Tattoos.



Den nicht maskierten Mann beschrieb der Geschädigte so:



- Ca. 30 Jahre alt, - Schlank, - Ungepflegtes Erscheinungsbild, -

Längere, braune und wuschelige Haare, - Dunkelbrauner Vollbart mit

Lücken, - Sprach akzentfreies Deutsch.



Die beiden beschriebenen Personen wurden am Mittwoch durch Spezialkräfte festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, da rechtliche Voraussetzugen für eine Haft nicht vorlagen.



Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen zu dieser Tat. Zeugen, die Angaben zu einem grauen Smart-For Two (Baujahr 2019), machen können, der in den frühen Abendstunden des Dienstag in Moorrege und kurz nach Mitternacht (am Mittwoch) durch den Holmer Lehmweg in der Nähe Zufahrt zum Baggersee Appen-Etz gelenkt wurde oder sonstige sachdienliche Hinweise in dieser Sache geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04101-202-0 zu melden.