Seit den Morgenstunden (31.12.2023) wird ein 67-jähriger Rentner aus Moorrege vermisst.

Bad Segeberg (ots) - Der Vermisste hat sein privates Wohnhaus in Moorrege um 05:50 Uhr mit unbekanntem Ziel verlassen und ist bislang noch nicht zurückgekehrt.



Der Vermisste ist phasenweise zeitlich und räumlich desorientiert.



Bisherige Fahndungsmaßnahmen der Polizei haben bislang nicht zu einem Auffinden seiner Person geführt.



Entsprechend wenden sich die Ermittler mit dieser Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung und bitten um Mithilfe.



Der Mann ist 165 cm groß und von schlanker Statur. Er hat blonde, kurze Haare.

Zuletzt bekleidet war er mit einer blauen Steppjacke, dunkelblauer Jeans und schwarzen Turnschuhen.



Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Kriminalpolizei in Pinneberg unter der Telefonnummer 04101 - 202 - 0, dem Notruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Ein Foto des Vermissten ist über das Presseportal abrufbar.