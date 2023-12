Am Donnerstag (07.12.2023) ist es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der "Dorfstraße" in Nahe und zu zwei weiteren Einbrüchen in der "Stormstraße" in Tangstedt gekommen.

Bad Segeberg (ots) - In allen drei Fällen drangen unbekannte Täter gewaltsam in die jeweiligen Objekte ein und durchsuchten sämtliche Wohnräume nach Stehlgut.



Die geschädigte Hausbewohnerin aus Nahe grenzte den Tatzeitraum von 11:15 Uhr bis 20:15 Uhr ein. Nach den ersten Erkenntnissen entwendeten die Eindringlinge keine Wertsachen.



In Tangstedt hinterließen die unbekannten Täter vermutlich Schuhabdrücke im Schnee, so dass anhand der Spuren auf einen Zusammenhang der beiden Taten geschlossen werden kann.



Die erste Tat in der "Stormstraße" geschah in einem Zeitraum von 13:30 Uhr bis 18:10 Uhr. In diesem Fall gab der Geschädigte eine geringe Menge Bargeld als Stehlgut an.



Die zweite Tat in der "Stormstraße" grenzte der anzeigende Hausbewohner von 15:50 Uhr bis ebenfalls 18:10 Uhr ein. Bei diesem Einbruch entwendeten die Unbekannten Schmuck und Gold in einem geschätzten Gesamtwert von 200 Euro.



Der summierte Sachschaden wird vorläufig auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag geschätzt.



Trotz der festgestellten Schuhabdrücke im Schnee konnte die Fluchtrichtung der unbekannten Täter nicht näher bestimmt werden.



Mitteilungen zu Auffälligkeiten in den jeweiligen Tatzeiträumen in Nahe und Tangstedt werden erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.