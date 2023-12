In der Zeit von Donnerstag (14.12.2023, 16.30 Uhr) bis Samstag (16.12.2023, 10.30 Uhr) ist es in der Oststraße, Höhe Werkstraße, zu einem Einbruch in das Gebäude eines Gewerbebetriebes gekommen.

Bad Segeberg (ots) - Unbekannte Täter drangen in dem genannten Zeitraum gewaltsam in die Werkshalle ein und entwendeten zwei Rollen Kupferdraht.

Der Anzeigende bezifferte den Wert des erlangten Gutes mit ca. 2000,- Euro.



Die Ermittlungen im vorliegenden Fall werden bei der Kriminalpolizeistelle Norderstedt geführt. Zeugen, die gegebenenfalls sachdienliche Hinweise zu dieser Tat geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 040-52806-0.