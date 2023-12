Am Freitag (15.12.2023) ist es zwischen 16.30 Uhr und 23.00 Uhr zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte in der Straße 'Zwickmöhlen' gekommen.

Bad Segeberg (ots) - Unbekannte Täter drangen gewaltsam ins Haus ein und durchsuchten es. Augenscheinlich wurde aber nichts entwendet und der oder die Täter verließen das Haus wieder in unbekannte Richtung.



Im vorliegenden Fall werden die Ermittlungen bei der Kriminalpolizei in Pinneberg geführt. Zeugen, die verdächtige Feststellungen in Tatortnähe und in dem genannten Tatzeitraum gemacht haben, können diese unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de mitteilen.