In der Nacht von Samstag (02.12.2023) auf Sonntag (03.12.2023) ist es zu einem vollendeten Einbruch in ein Gemeindehaus am östlichen Ende des "Kielortrings" gekommen.

Bad Segeberg (ots) - In einem Zeitraum von abends 19:30 Uhr bis morgens 09:20 Uhr sind unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäude gelangt und suchten offenbar gezielt das Büro eines gemeinnützigen Vereins auf, um den Raum zu durchsuchen und um dort Bargeld zu entwenden. Weitere Räumlichkeiten im Gebäudekomplex wurden nicht durchsucht.



Der Sachschaden und das erlangte Bargeld summieren sich auf einen geschätzten Gesamtwert von über 5.000 Euro. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor.



Die gegenwärtigen Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei in Norderstedt geführt. Hinweise zu verdächtigen Personen, die sich im Bereich Kielortring im Tatzeitraum aufhielten, oder sonstige sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 040-52806-0 entgegengenommen.