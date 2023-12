Am Freitag (08.12.2023) ist es in der "Ulzburger Straße" im Abschnitt zwischen der "Rathausallee" und dem "Langenharmer Weg" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Personenkraftwagen (Pkw) und einem Kind gekommen, im Zuge dessen sich die Elfjährige leicht verletzte.

Bad Segeberg (ots) - Gegen 07:40 Uhr stieg die Elfjährige von ihrem Fahrrad ab und überquerte als Fußgängerin die "Ulzburger Straße" an der dortigen Verkehrsinsel. Im gleichen Moment befuhr ein schwarzes Fahrzeug die Straße in Richtung "Langenharmer Weg" und es kam zu einem leichten Zusammenstoß. Das Kind stürzte zu Boden und verletzte sich leicht.



Im Anschluss hupte der Pkw-Fahrer und fuhr weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.



Die Mutter der Geschädigten erstattete im Nachgang eine Anzeige bei der Polizei in Norderstedt. Ihre Tochter könne sich beim Unfallfahrzeug lediglich an einen schwarzen Pkw mit Segeberger Kennzeichen erinnern, der durch einen Mann gelenkt wurde.



Die Polizei leitete ein entsprechendes Strafverfahren ein.



Hinweise, die zur Aufklärung des Unfallhergangs sowie zur Identität des Unfallfahrers beitragen können, werden von der Polizeistation Norderstedt-Mitte unter der Rufnummer 040-535362-0 entgegengenommen. Ebenso kann sich der bisher unbekannte Pkw-Fahrer unter dieser Rufnummer melden.