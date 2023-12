Am Mittwochnachmittag (06.12.2023) ist es in der Rathausallee in Norderstedt/Garstedt zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 16-jährigen Quickborners gekommen.

Bad Segeberg (ots) - Der Geschädigte traf gegen 16:00 Uhr im Bereich des dortigen Jugendzentrums auf zwei weitere Jugendliche, die ihm nach einem kurzen Gespräch gewaltsam festhielten und seine Jackentaschen durchsuchten.



Der Geschädigte schaffte es, auf sich Aufmerksam zu machen, so dass eine unbeteiligte Zeugin zur Hilfe kam und die Polizei verständigte. Der Jugendliche blieb nach der Tat unverletzt.



Mit einem Raubgut im Wert von 25 Euro entfernten sich die beiden unbekannten Täter über eine angrenzende Wiese.



Der erste Täter wurde mit einer Körpergröße von circa 175 cm und mit dunklen, lockigen Haaren beschrieben. Der zweite Täter war größer als der Mittäter und mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet.



Die gegenwärtigen Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei in Norderstedt geführt. Weitere Zeugenhinweise zum Tathergang oder zur Identität der beiden unbekannten Täter werden unter der Rufnummer 040-52806-0 entgegengenommen.