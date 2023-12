Am Montag (18.12.2023) ist auf einer Baustelle an der "Ulzburger Straße" der Diebstahl von diversen Kupferkabeln bekannt geworden, dessen Gesamtwert vorläufig auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt wird.

Bad Segeberg (ots) - Die Baustelle befindet sich an einer Parkanlage in Höhe der Bushaltestelle "Ulzburger Straße 186". Die unbekannten Täter betraten in einem Zeitraum von Freitag (15.12.2023) gegen 14:30 Uhr bis Montag (18.12.2023) um 05:55 Uhr über einen Parkweg das Gelände. Dort schnitten sie Kupferkabel von diversen Stromkästen und elektrischen Baumaschinen ab.



Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.



Aufgrund der Menge an Kupferkabeln ist davon auszugehen, dass die Unbekannten mit einem Fahrzeug auf oder an das Baustellengelände fuhren. Dementsprechend stellen sich die Fragen, ob über das Wochenende verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge in diesem Bereich wahrgenommen wurden?



Die Kriminalpolizei in Norderstedt führt die gegenwärtigen Ermittlungen und nimmt sachdienliche Hinweise zur Klärung der Tat unter der Rufnummer 040-52806-0 entgegen.