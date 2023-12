Am Montag (18.12.2023) ist es zwischen 16.00 Uhr und 17.35 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Op de Wisch gekommen.

Bad Segeberg (ots) - Unbekannte Täter sind gewaltsam in das Haus eingedrungen. Als die Eigentümer nach Hause kamen, war man sich sicher, Geräusche gehört zu haben. Es muss davon ausgegangen werden, dass der oder die Täter bei der Tatausführung gestört wurden und unmittelbar die Flucht antraten.



Entwendete Gegenstände wurden nach erstem Ermittlungsstand nicht festgestellt.



Am Tattag war den Bewohnern eine für sie verdächtige und unbekannte Person in unmittelbarer Nähe aufgefallen.



Die Beschreibung lautet:



- männlich, - schlanke Statur, - braune Haare, - ca. 180 cm groß,

- ca. 30 Jahre alt, - rote Jacke.



Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.