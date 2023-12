Am Donnerstag (28.12.2023) ist es in den Morgenstunden auf der Waldstraße zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr gekommen.

Bad Segeberg (ots) - Ein Unfallbeteiligter entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.



Eine 63-jähriger Hamburger fuhr um 06:10 Uhr mit seinem Peugeot auf der Waldstraße aus Richtung Quickborn kommend in Richtung Norderstedt.



500 m vor der Kreuzung Waldstraße/ Oadby-and-Wigston-Straße kam es zu einem Zusammenprall mit einem entgegenkommenden Lkw, der aus noch ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr fuhr.



Der Fahrzeugführer, der den Unfall bemerkt haben muss, hielt nicht an und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.



Der Schaden an dem Peugeot wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.



Die Polizeistation in Norderstedt-Mitte hat die Ermittlungen zu diesem Unfall aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet oder sachdienliche Hinweise zum Fahrzeugführer geben können.



Hinweise sind zu richten an die Ermittler unter der Rufnummer 040 - 535362 - 0.