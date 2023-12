Am Mittwoch (13.12.2023) haben Beamte des Polizeireviers Norderstedt zusammen mit Beamten des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Bad Segeberg, sowie Beamten der Kriminalpolizei Norderstedt stationäre und mobile Kontrollen durchgeführt.

Bad Segeberg (ots) - Das Hauptaugenmerk der kontrollierenden Beamten lag auf einer möglichen

Beeinträchtigung der Verkehrsteilnehmer durch Alkohol, Drogen oder Medikamente sowie der Bekämpfung der Wohnungseinbruchdiebstähle. In diesem Zusammenhang wurden sogenannte Anhalte- und Sichtkontrollen im öffentlichen Verkehrsraum durchgeführt.



In Norderstedt wurden dazu in der Zeit von 16:00 Uhr bis 24:00 Uhr sowohl an der Segeberger Chaussee und später auf der Ulzburger Straße Kontrollstellen eingerichtet, wo vorbeifahrende Fahrzeugführer angehalten und kontrolliert wurden.



Die Polizei wurde hierbei durch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Harksheide, welche bei der aktuell sehr früh einsetzenden Dunkelheit die Kontrollstellen mit Licht und Strom versorgten, unterstützt.

Zeitgleich waren auch mehrere Streifenwagen im Stadtgebiet unterwegs, welche

Fahrzeuge anhielten und die Fahrer kontrollierten.



Auf diese Weise wurden 324 Autofahrer auf ihre Fahrtüchtigkeit kontrolliert. Bei drei

Fahrzeugführern gab es Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Diese wurden zu einer Blutprobenentnahme auf das Polizeirevier Norderstedt verbracht. Gegen die Fahrer wurde jeweils ein Ordnungswidrigkeiten- bzw. Strafverfahren eingeleitet.



Das Polizeirevier Norderstedt wird derartige Kontrollen wiederholen.