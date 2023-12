Am Freitag (15.12.2023) ist es gegen 20.50 Uhr zu einer Raubtat in der Straße Falkenhorst gekommen.

Bad Segeberg (ots) - Am dortigen Grillplatz saßen zwei Heranwachsende aus Norderstedt (einer 18 Jahre, einer 19 Jahre alt) und ein 19-jähriger Henstedt-Ulzburger zusammen und konsumierten gemeinsam Alkohol.



Plötzlich näherten sich 2 maskierte Personen. Einer der beiden jungen Männer trug eine Brechstange mit sich.

Die Täter forderten die Heranwachsenden nun auf, dass diese ihre Taschen leeren sollten.

Einer der Heranwaschenden verweigerte dies, worauf der Träger der Brechstange mit dieser zuschlug und den Geschädigten am Arm und der Schulter traf und verletzte.

Die Täter nahmen sich dann die auf dem Tisch stehenden Alkoholika und flüchteten in Richtung der Falkenbergstraße.



Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:



Täter 1:



- Männlich,

- Ca. 17 Jahre alt,

- Ca. 1,70 m groß,

- Schwarze Jacke und Hose,

- Sturmhaube mit Tigermuster und Zähnen.

Täter 2:

- Männlich,

- Ca. 17 Jahre alt,

- Ca. 1,80 m groß,

- Schwarze Jacke und Hose,

- Sturmhaube mit Tigermuster und Zähnen.

Im vorliegende Fall werden die Ermittlungen bei der Kriminalpolizeistelle Norderstedt geführt. Hinweise von möglichen Zeugen können nach dort unter der Rufnummer 040- 52806-0 mitgeteilt werden.