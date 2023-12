Am Mittwoch (29.11.2023) ist es an der Kreuzung "Thesdorfer Weg/Feldstraße" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Personenkraftwagen gekommen, im Zuge dessen sich der Zweiradfahrer leicht verletzte.

Bad Segeberg (ots) - Darüber hinaus entfernte sich der mutmaßliche Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort.



Gegen 20:40 Uhr fuhr der 15-jährige Pinneberger mit einem E-Scooter entlang des Thesdorfer Wegs und wollte an der Ampel von der Seite "Feldstraße" kommend auf die Seite "Kiebitzgrund" wechseln. Ein schwarzer Kombi der Marke BMW befuhr zum gleichen Zeitpunkt den Thesdorfer Weg in Richtung Westring.



Beim Überqueren kam es zu einem leichten Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern und der 15-Jährige verletzte sich beim Sturz leicht. Der BMW-Fahrer fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Westring.



Im Nachgang wurde bei der Polizei in Pinneberg im Beisein der Mutter des Geschädigten eine Anzeige erstattet. Nach Angaben des Jungen habe der BMW-Fahrer an der Ampel "rot" gehabt und er selbst "grün". Vermutlich war der flüchtige BMW mit einem niederländischen Kennzeichen gekennzeichnet.



Bisher sind weder der flüchtige Unfallfahrer noch Zeugen zu diesem Unfall bekannt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.



Die Polizei in Rellingen führt die gegenwärtigen Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sowie zur Klärung der Identität des BMW-Fahrers.



Personen, die sich zum Unfallzeitpunkt an der unfallbetroffenen Kreuzung befunden haben, sowie weitere sachdienliche Hinweise zum Fahrer des schwarzen BMW Kombis werden unter der Rufnummer 04101-498-0 entgegengenommen.