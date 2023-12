Am Samstag (02.12.2023) ist es tagsüber im Pinneberger "Katerkamp" zu einem vollendeten Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Bad Segeberg (ots) - Der Sohn des geschädigten Hausbewohners grenzte den Tatzeitraum von ungefähr 08:30 Uhr bis 16:25 Uhr ein. In dieser Zeit verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Wohnobjekt und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Ob Stehlgut entwendet wurde und auf welche Summe sich der Schaden beläuft, konnte noch nicht benannt werden.



Des Weiteren ist es ebenfalls am Samstag (02.12.2023) im "Moorweg" in Rellingen zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. In einem Zeitraum von 12:50 Uhr bis 20:00 Uhr versuchten unbekannte Täter an mehreren Stellen Fenster und Türen aufzuhebeln. Dies misslang und aus unbekannten Gründen ließen die Unbekannten von ihrem Vorhaben ab.



Dennoch entstand ein Sachschaden, der vorläufig auf einen hohen dreistelligen Eurobetrag geschätzt wird.



Zu beiden Taten liegen der Polizei bisher keine Personenbeschreibungen vor.



Mitteilungen zu Auffälligkeiten in den Tatzeiträumen werden erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.