Am Mittwoch (27.12.2023) haben Polizeibeamte der Polizeistation Quickborn einen 40-jährigen Quickborner kontrolliert, der mit seinem Ford um 19:27 Uhr von der Ellerauer Straße in die Straße "Am Freibad" abbog.

Bad Segeberg (ots) - Während der Verkehrskontrolle übergab der Quickborner sofort die Fahrzeugschlüssel und räumte ein, dass er überhaupt nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei.



Polizeiinterne Recherchen begründeten vor Ort den Verdacht, dass der 40-Jährige aktuell nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein dürfte, da ihm diese bereits vor mehr als 20 Jahren rechtskräftig entzogen wurde.



Die Polizeistation in Quickborn hat die Ermittlungen aufgenommen.



Sowohl dem Fahrer wie auch der Halterin des Fahrzeugs drohen Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis bzw. des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.