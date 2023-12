Am Samstag (16.12.2023) ist es zwischen 16.00 Uhr und 17.50 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Hochkamp gekommen.

Bad Segeberg (ots) - Der oder die Täter drangen gewaltsam ins Haus ein und durchsuchten Schränke und Schubladen in mehreren Räumen. Hierbei wurde eine schwarze Leder-Geldbörse der Marke Mayfair mit 80,- Euro Bargeld (je ein Schein 50, 20 und 10 Euro) entwendet. Der oder die Täter haben gefundenen Schmuck aus den Behältnissen ausgekippt. Ob aber auch Schmuck entwendet wurde, konnte bei Sachverhaltsaufnahme noch nicht verlässlich gesagt werden.



Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Feststellungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de zu melden.