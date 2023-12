In der Nacht zum Donnerstag (21.12.2023) ist es in Schenefeld zu einer Komplettentwendung eines SUV der Marke Hyundai gekommen.

Bad Segeberg (ots) - Der blaugraue Pkw mit Kennzeichen aus Oberspreewald-Lausitz (OSL) wurde um 19.18 Uhr in der Straße Borgfelde abgestellt und verschlossen. Um 03.15 Uhr stellte der Geschädigte dann das Fehlen des Pkw fest. Eine Absuche der näheren Umgebung verlief ergebnislos.



Erst in der Nacht vom 10.12.2023 auf den 11.12.2023 war es in Schenefeld zu einer gleichgelagerten Tat gekommen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5670048



Bisher gibt es keine Erkenntnisse über den Verbleib des Fahrzeuges oder zur Vorgehensweise der unbekannten Täter.



Die Ermittlungen zu diesem Fall werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs oder gegebenenfalls Zeugenhinweise zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit in Tatortnähe könnten unter der Rufnummer 04101-202-0 mitgeteilt werden.