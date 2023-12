Am Freitag (15.12.2023) ist es gegen 03.30 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in der Dorfstraße gekommen.

Bad Segeberg (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Haus. Der oder die Täter wurden dann jedoch durch den laut bellenden Hund des Hauses in die Flucht geschlagen. Zum Diebstahl war es nach Aussage der Bewohner somit nicht gekommen.



Die Kriminalpolizei Pinneberg fragt mögliche Zeugen auch zu diesem Fall, wem gegebenenfalls auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Dorfstraße (zwischen dem Moorweg und Müssenweg/Hammweg) aufgefallen sind. In diesem Fall bitte unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de melden.