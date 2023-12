Von Samstag (16.12.2023) auf Sonntag (17.12.2023) ist es in der "Uetersener Straße" in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Tornesch zu einem vollendeten Einbruch in ein Juweliergeschäft gekommen.

Bad Segeberg (ots) - In einem ungefähren Zeitraum von 12:30 Uhr bis 09:30 Uhr drangen unbekannte Täter über den rückwärtig gelegenen Hinterhof unter teils massiver Gewalteinwirkung in das Geschäft ein und überwanden unter anderem eine Sicherheitstür.



Im Verkehrsraum leerten die Eindringlinge eine Vitrine sowie die Schaufensterauslage und nahmen diversen Goldschmuck an sich. Anschließend verließen die Täter das Tatobjekt wieder über den rückwärtigen Bereich.



Die Summe des Sachschadens sowie des Gesamtwerts der erlangten Güter werden vorläufig auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.



Bislang liegen keine Hinweise zu tatverdächtigen Personen vor. Die Ermittlungen werden gegenwärtig von der Kriminalpolizei in Pinneberg geführt.



Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, die sich zur Tatzeit am Juweliergeschäft oder in dessen unmittelbarer Nähe aufhielten, oder zu Fahrzeugen, die in dem Bereich abgestellt wurden, werden unter der Rufnummer 04101-202-0 entgegengenommen.