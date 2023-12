Am Montag (11.12.2023) ist es in der Marktstraße zu einem Feuer in einem leerstehenden Gebäude gekommen.

Bad Segeberg (ots) - Näheres hierzu ist auch der Pressemitteilung des Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg vom 11.12.2023 unter nachfolgendem Link zu entnehmen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/5669904



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden um 17:19 Uhr durch Passanten eine Rauchentwicklung aus einem leerstehenden Haus unweit der Polizeistation in Uetersen festgestellt.



Beim Eintreffen der Polizei und Feuerwehr stand das dreistöckige Haus bereits im Vollbrand.



Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und den zunächst beschlagnahmten Brandort zwischenzeitlich wieder freigegeben.



Die Ermittler können eine Brandstiftung derzeit nicht ausschließen und suchen Zeugen, die verdächtige Person am Brandort oder im Nahbereich beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können.



Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04101 - 202- 0 entgegen.