Am Donnerstag (07.12.2023) ist es auf der Bundesstraße 431 "Holmer Straße" kurz vor Wedel zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit einem Kleintransporter gekommen, im Zuge dessen der Fahrer tödlich verletzt wurde.

Bad Segeberg (ots) - Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 09:00 Uhr ein 47-jähriger Mann mit einem Renault Kastenwagen die "Holmer Straße" in Richtung Wedel, kam aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte letztendlich gegen einen sich neben der Fahrbahn befindlichen Baum.



Die mit eingesetzten Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wedel und des Rettungsdienstes führten umfangreiche Reanimationsmaßnahmen durch, die jedoch erfolglos blieben, so dass der Fahrer noch vor Ort seinen schweren Verletzungen erlag.



Für die Zeit von der Unfallaufnahme bis zur Bergung des Fahrzeugs sowie den abschließenden Räumungsarbeiten durch die Straßenmeisterei war die Bundesstraße 431 in beide Richtungen vollgesperrt.



Die Polizei in Wedel führt die gegenwärtigen Ermittlungen zur Unfallursache und zum genauen Unfallhergang. Ergänzend zu den bisher feststehenden Zeugen werden weitere sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 04103-5018-0 entgegengenommen.