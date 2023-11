Am frühen Donnerstagmorgen (30.11.2023) ist es in der Rissener Straße / B 431 zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden zwischen zwei Personenkraftwagen gekommen.

Bad Segeberg (ots) - Im weiteren Verlauf entfernte sich ein Unfallbeteiligter, ohne dass ein Personalienaustausch stattgefunden hat.



Ein blauer Ford Fiesta und ein grauer Renault Clio befuhren gegen 06:20 Uhr entgegengesetzt die Rissener Straße. Auf gerader Strecke kam es vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers im Begegnungsverkehr zu einer Berührung beider Fahrzeuge, so dass die jeweiligen Außenspiegel der Fahrzeuge beschädigt wurden.



Im Anschluss fuhr der blaue Ford Fiesta weiter und es kam zu keinem Personalienaustausch zwischen den Unfallbeteiligten.



Die Geschädigte gab einen Hinweis auf einen Zeugen, der Angaben zum Unfallhergang machen könnte. Es handelte sich um einen Mann in einem geschätzten Alter von 45 Jahren, der mit einem Mercedes Van zur Unfallzeit die Rissener Straße befuhr.



Ein Strafverfahren aufgrund des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.



Die gegenwärtigen Ermittlungen werden von der Polizei in Wedel geführt und sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04103-5018-0 entgegengenommen. Insbesondere der genannte Zeuge und der Fahrer des blauen Ford Fiesta werden aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden.