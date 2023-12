In der Nacht zu Mittwoch (06.12.2023) ist es zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten des Kultur- und Beratungszentrums in der Mühlenstraße gekommen.

Bad Segeberg (ots) - Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ereignete sich die Tat zwischen Dienstag, 05.12.2023, 20:00 Uhr und Mittwoch, 06.12.2023, 07:04 Uhr.



Zu dem Stehlgut können noch keine Angaben getätigt werden.



Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die am Tatort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.



Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04101 - 202 - 0 entgegen.