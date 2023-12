Am Sonntag (03.12.2023) ist es in der Hanna-Luca-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, in dessen Folge sich ein Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Bad Segeberg (ots) - Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte sich der Unfall in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 01:00 Uhr ereignet haben.



Während dieser Zeit hielt sich der Geschädigte in seinem Wohnhaus in unmittelbarer Nähe vom Unfallort auf und wurde durch ein lautes Geräusch auf der Straße aufmerksam. Kurze Zeit darauf vernahm dieser die männliche Stimme eines fluchenden Mannes auf der Straße, der in ein Fahrzeug stieg und in unbekannte Richtung davonfuhr.



Aufgrund dieser Begebenheit begab sich der Geschädigte auf die Straße und stellte an seiner schwarzen Mercedes Benz C-Klasse einen frischen Unfallschaden fest.



Das Polizeirevier in Wedel hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen.



Aufgrund der Spurenlage an der Unfallstelle besteht der Verdacht, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen silbernen Skoda Fabia handeln könnte.



Die Ermittler fragen aus diesem Grund: Wer hat einen silbernen Skoda Fabia mit frischen Unfallspuren in der Nachbarschaft gesehen oder kann sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben.



Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04103 - 5018 - 0 entgegen.