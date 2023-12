Am Montag (18.12.2023) führte das Polizeirevier Wedel gemeinsam mit dem Präventionssachgebiet der Polizeidirektion Bad Segeberg sogenannte WED-Streifen durch.

Bad Segeberg (ots) - In gemischten Teams waren die Beamten im Revierbereich mit dem Schwerpunkt Wedel-Uetersen-Tornesch-Moorrege-Holm und Hetlingen unterwegs.

Im Rahmen ihrer Streifen wurde folgendes festgestellt:

- Fenster gekippt 11

- Ungesicherte Leitern 17

- Ungesicherte Fahrräder 21

- Offene Schuppen 3

- Offene Garagen 15



Die Beamten konnten in 26 Fällen die Gelegenheit zu Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern nutzen.



Eine kleine Randnotiz des Leiters der Präventionsstelle Jürgen Schlichting: In den zahlreichen geöffneten Garagen lagen neben teils wertvollen Werkzeugen auch frisch eingekaufte Weihnachtsbäume zur Mitnahme bereit.



Präventionshinweise Einbruchsschutz in der dunklen Jahreszeit und besonders auch zur Urlaubszeit



Insbesondere während der dunklen Jahreszeit steigt die Zahl der Wohnungseinbrüche alljährlich. Aber auch während der Ferien bzw. der urlaubsbedingten Abwesenheit der Bewohner kann es vermehrt zu Einbrüchen kommen.



Die Polizeidirektion Bad Segeberg, zuständig für die Kreise Segeberg und Pinneberg, möchte vor dem Hintergrund der anstehenden Winterferien präventive Hinweise zum Einbruchschutz geben, damit es während oder nach den Weihnachtsferien nicht zu bösen Überraschungen kommt:



Zu jeder Jahreszeit gilt schließen Sie beim Verlassen des Hauses immer alle Fenster und Türen. Auch gekippte Fenster sind geöffnete Fenster. Halten Sie die Hauseingangstür von Mehrfamilienhäusern immer geschlossen. Schließen Sie beim Verlassen ihrer Wohnung, Ihres Hauses immer die Tür ab.



Briefkästen sollten regelmäßig geleert werden, besonders, wenn Sie sich im Urlaub oder für eine längere Zeit außer Haus befinden.



Lagern Sie Aufstiegshilfen wie z.B. Leitern nie frei zugänglich und sichtbar für Fremde.

Auch unverschlossene Schuppen oder Garagen bieten Einbrechern Aufbruchwerkzeuge geradezu an.



Hinterlassen Sie keine Nachrichten auf dem Anrufbeantworter oder in sozialen Medien, dass Sie sich im Urlaub befinden.



Bitte deponieren Sie keinen öffentlich sichtbaren Zettel an ihrem Eingang mit dem Hinweis, dass Sie nicht zu Hause bzw. im Urlaub sind. (z.B. eine Notiz für den Postboten, wo das Paket gelagert werden könnte.)



Täuschen Sie Anwesenheit vor: Beleuchtung in und am Haus ggf. über eine Zeitschaltuhr oder Bewegungsmelder können Einbrecher abhalten. Ein vollständig dunkles Haus lässt darauf schließen, dass niemand daheim ist.



Bitten Sie Nachbarn oder Freunde um regelmäßige Kontrolle des Grundstücks bzw. Hauses.



Für die Daheimgebliebenen gilt: seien Sie wachsam! Achten Sie auf verdächtige Personen in Ihrer Nachbarschaft. Scheuen Sie sich nicht den Notruf 110 zu wählen, wenn Sie verdächtige Beobachtungen machen sollten.



Weitere Informations- und Beratungsangebote der Landespolizei finden Sie unter www.polizei.schleswig-holstein.de im Bereich Prävention - Einbruchschutz.



Hier finden Sie unter anderem weitergehende Informationsbroschüren und Videos sowie Kontaktdaten von zertifizierten Fachfirmen für bauliche Maßnahmen zur Verbesserung des Einbruchschutzes bzw. diesbezügliche Förderprogramme.



Beratungsangebot: Sollte es Beratungsbedarf zum Thema Einbruchschutz geben, so kann gerne Kontakt zu unserem Beratungsteam des Präventionssachgebietes unter

Einbruchschutzberatung.badsegeberg.pd@polizei.landsh.de aufgenommen werden.