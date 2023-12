Am heutigen Montag ist es in den frühen Morgenstunden zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl zum Nachteil eines Schnellrestaurants in der Rissener Straße nahe der Croningstraße gekommen.

Bad Segeberg (ots) - Die letzten Mitarbeiter der Filiale verließen gegen 01.45 Uhr das Schnellrestaurant. Kurz danach (um 01.52 Uhr) begaben sich vermutlich drei Täter zum Geschäft und verschafften sich gewaltsam Zutritt.

Anschließend arbeiteten sie mit schwerem Gerät innerhalb der Filiale, um den dortigen Tresor zu öffnen.



Ein Passant, der an dem Schnellrestaurant vorbeiging, bemerkte mehrere Personen innerhalb des Gebäudes. Daraufhin habe er das Gebäude weiter beobachtet, was von den Täten nicht unbemerkt blieb. Als die Täter feststellten, dass sie beobachtet wurden, flüchteten sie um 02.25 Uhr.



Die Täter wurden folgendermaßen beschrieben:



1. Person: Ca. 30 Jahre alt, athletisch-muskulös, blaue Jacke, schwarze Trainingshose, helle Schuhe, Base-Cap, gelbe Handschuhe, maskiert.

2. Person: Ca. 30 Jahre alt, athletisch-muskulös, graue Jacke mit schwarzen Applikationen, graue Hose, dunkle Schuhe, gelbe Handschuhe, maskiert.

3. Person: Ca. 30 Jahre alt, athletisch-muskulös, schwarze Jacke mit weißen Applikationen, dunkle Hose, maskiert.



Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen zu dieser Tat aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die die Männer kurz vor der Tat oder kurz nach der Tat im Nahbereich der Rissener Straße oder Croningstraße gesehen oder gegebenenfalls in ein Auto haben steigen sehen, um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG5.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de .