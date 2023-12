Am Samstag (09.12.2023) ist es um 11.52 Uhr in der Holmer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Bad Segeberg (ots) - Ein Pkw-Fahrer fuhr mit seinem schwarzen Fahrzeug (Fabrikat unbekannt) die Holmer Straße aus Richtung Wedel kommend in Richtung Holm. Ihm entgegen kam ein Lkw, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war.

Plötzlich zog der Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug aus unerklärlichen Gründen in den Gegenverkehr. Der Lkw-Fahrer musste ausweichen und geriet auf den unbefestigten Grünstreifen. Außerdem kollidierte er mit seinem rechten Außenspiegel mit einem Verkehrsschild, sodass an den Schild, dem Außenspiegel und dem Grünstreifen Schaden entstand.

Der Pkw-Fahrer entfernt sich unerkannt vom Unfallort.



Das Polizeirevier Wedel erhofft sich nun Zeugenhinweis unter der Rufnummer 04103-5018-0.