Am Montag (01.01.2024) wurden zwei Wohnungseinbrüche in Wedel festgestellt.

Bad Segeberg (ots) - Die eine Tat geschah in einem Einfamilienhaus in der Straße "Gröner Born", bei einer zweiten Tat versuchte ein unbekannter Täter in eine Hochparterrewohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Beim Hoophof" einzusteigen.



Zum Jahreswechsel drangen in einem Zeitraum von 16:00 Uhr bis 14:20 Uhr des Folgetages (Neujahr) unbekannte Täter gewaltsam in das Obergeschoss des Einfamilienhauses ein und durchsuchten diverse Räumlichkeiten sowohl im Obergeschoss als auch im Erdgeschoss.



Nach den bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten zwei hochwertige Armbanduhren in einem geschätzten Gesamtwert von knapp 2.000 Euro.



Im zweiten Fall versuchte eine männliche Person um 08:10 Uhr das auf Kippstellung stehende Wohnzimmerfenster der Hochparterrewohnung gewaltsam zu öffnen. Die in der Wohnung anwesende Bewohnerin bemerkte das Geschehen und machte verbal auf sich aufmerksam, so dass der Täter die Flucht in unbekannte Richtung ergriff.



Die Geschädigte nahm als Kleidung bei dem Täter einen hellgrauen Jogginganzug wahr, eine weitere Beschreibung war nicht möglich.



Mitteilungen zu Auffälligkeiten in den Tatzeiträumen werden erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.