Am Donnerstag (21.12.2023) ist es in der "Lindenstraße" zu einem Brandgeschehen gekommen, bei dem eine ausgebaute Scheune im Vollbrand stand und vollständig zerstört wurde.

Bad Segeberg (ots) - Die ersten Meldungen zum Brand gingen gegen 12:45 Uhr ein.



Beim Brandobjekt handelte es sich um eine ausgebaute Scheune, die sich unmittelbar neben einem Wohngebäude befand. Die Löscharbeiten sowie die polizeilichen Maßnahmen vor Ort dauerten bis in die Abendstunden an.



Durch das Feuer verletzten sich keine Personen. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf eine ungefähre Gesamtsumme von 30.000 Euro geschätzt.



Zur Brandursache können aufgrund der erheblichen Beschädigungen am Gebäude bislang keine Aussagen getroffen werden.



Die Kriminalpolizei in Bad Segeberg hat die Brandermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zur Ursache des Brandgeschehens werden unter der Rufnummer 04551-884-0 entgegengenommen.