Am Donnerstag (07.12.2023) ist es in Westerhorn zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Mehrfamilienhaus gekommen.

Bad Segeberg (ots) - Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich ein Unbekannter über eine unverschlossene Eingangstür Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße und betrat gewaltsam eine Wohnung im Erdgeschoss.



Um 17:40 Uhr wurde der Unbekannte vermutlich durch das Betreten des Hausflures durch einen Bewohner gestört und entfernte sich vom Tatort.



Während der Täter den Zeugen im Vorbeigehen noch begrüßte, verließ er den Tatort Wohnung ohne Stehlgut in unbekannte Richtung.



Der Tatverdächtige wird beschrieben als männlich und mit einer Körpergröße von 180 cm. Zur Tatzeit war er bekleidet mit einer grauen Jogginghose und schwarzen Jacke. Das Gesicht war mit einer schwarzen Sturmhaube und schwarzer Mütze verdeckt.



Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder den maskierten Täter beim Verlassen des Wohnhauses beobachtet haben.



Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04101 - 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.