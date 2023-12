Um junge Menschen zu erreichen, geht die Nachwuchswerbung der Landespolizei neue Wege.

Eutin (ots) - Zum Jahresbeginn ging der Podcast "Moin Polizei" an den Start.

10 Folgen informierten zahlreiche Hörerinnen und Hörer über den Dienst in der Einsatzhundertschaft, bei der Wasserschutzpolizei, über Diensthunde, die Ausbildung und das Studium der Berufsanfänger oder das Aufgabenfeld der Ansprechstelle LSBTIQ*.

Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel gibt es jetzt eine Fortsetzung: IT-Experten, Disponenten der Regionalleitstelle, Experten der Spurensicherung, Umweltexperten, Einsatztrainer, Kollegen der Autobahnpolizei, Präventionsbeamtinnen und Sportlehrer kommen in den neuen Staffeln zu Wort. Für den potentiellen

Nachwuchs erscheint besonders interessant, dass Kollegen der Beweissicherungs-und Festnahmeeinheit (BFE) aus Eutin Einblicke in ihren Arbeitsalltag ermöglicht haben. Die beiden Kollegen schildern, wie ein Einsatz der BFE ablaufen kann und dass der Zusammenhalt das Motto der Einheit ist. Für den anderen / die andere da zu sein und

aufeinander aufzupassen "schweißt zusammen".

Der Podcast ist neben der Teilnahme an Berufsinformationsveranstaltungen und Berufsmessen eine von zahlreichen selbst initiierte Maßnahmen. In den sozialen Medien ist die Nachwuchswerbung auf einer Webseite und einem Instagram-Account

präsent.

Bewerberinnen und Bewerber schildern den Kolleginnen und Kollegen beim Einstellungstest, dass sie sich gerne auch mit dem Hören des Podcasts auf den Test vorbereiten, oder sich auf der Webseite informieren. Zu den weiteren Maßnahmen der Nachwuchswerbung gehören der "Welcome-Day", der aktuell zum Nikolaustag (05.12.) stattgefunden hat. Für Bewerberinnen und Bewerber, die eine Zusage erhalten haben werden hier spezielle Informationen bereitgehalten, die

Einkleidung wird vorbereitet und die Ausbildungsstätten werden gezeigt.

In der Vorweihnachtszeit findet die "Polizei On Ice-Tour" statt. Beim Schlittschuhlaufen möchte die Polizei mit jungen Menschen ins Gespräch kommen und potentielle Bewerber auf den Polizeiberuf aufmerksam machen. Diese Aktion ist die winterliche Version der "Polizei Beach-Tour", die während der Sommermonate an verschiedenen

Stränden des Landes Bewerber angesprochen hatte.

Vergangenes Wochenende waren die Nachwuchswerber in der Eissporthalle in Timmendorfer Strand und am 8. Dezember wird auf der Eisbahn im Cittipark in Lübeck um Nachwuchs geworben.