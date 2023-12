Um junge Menschen zu erreichen, geht die Nachwuchswerbung der Landespolizei neue Wege.

Eutin (ots) - Nach dem Erfolg der im Sommer durchgeführten "Polizei Beach Tour" werben die Kolleginnen und Kollegen jetzt "auf dem Eis" um potentiellen Nachwuchs.

Diese Aktion ist die winterliche Version der Sommertour.

Kurz vor dem Jahreswechsel wird das Team der Werbe-und

Einstellungsstelle der Polizei am 29.12.2023 in Elmshorn auf dem Holstenplatz auf und neben der dortigen Eisfläche Interessierte über den Polizeiberuf informieren. In der Zeit von 15.00 - 18:00 Uhr sind die Kolleginnen und Kollegen mit ihrem Info-Stand vor Ort.

Zu den weiteren Werbemaßnahmen gehört seit Jahresbeginn auch der Podcast "Moin Polizei", der jetzt mit der zweiten Staffel gestartet ist. In allen Folgen wird über den Polizeiberuf informiert, und zwar von Polizistinnen und Polizisten selbst, die Einblicke in die facettenreichen Bereiche des Berufes gewähren.

In den sozialen Medien ist die Nachwuchswerbung auf der Webseite und mit einem Instagram-Account präsent.