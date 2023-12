Die Wasserschutzpolizei tauft das erste Exemplar des neuen Bootstyps.

Kiel (ots) - Die "Seestern" erhält mit einer feierlichen Taufzeremonie offiziell ihren Namen. In Anwesenheit von Innenministerin Dr. Sabine Sütterlin-Waack und Landespolizeidirektor Michael Wilksen übernimmt der neue Leiter der Wasserschutzpolizei Marco Kosminski von der ausführenden Werft symbolisch die Bootsschlüssel und stellt das Boot in den Dienst der Landespolizei.



Donnerstag, 14.12.2023



13:30 - ca. 14.30 Uhr

Liegeplatz des Wasserschutzpolizeireviers Kiel (an der Kiellinie, Höhe Arwed-Emminghaus-Weg 11)



Im Anschluss an die Grußworte folgt die Taufzeremonie und die Segnung durch den evangelischen Polizeiseelsorger Christian Kiesbye.

Die Taufpatin ist Innenministerin Dr. Sabine Sütterlin-Waack selbst, die diese Aufgabe gerne übernommen hat. Der Boots-Name ist Ergebnis einer öffentlichkeitswirksamen Beteiligung von Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteinern: sie hatten mit fast 25.000 abgegebenen Stimmen über Social Media und Postenkarten mehrheitlich für die Kategorie der Meerestiere gestimmt.



Die neuen Boote läuten einen wesentlichen Schritt in der Modernisierung der Wasserschutzpolizei in Schleswig-Holstein ein. Gebaut werden serientaugliche GFK-Festrumpfschlauchboote mit einer Kapazität für je vier Besatzungsmitglieder. Die ältesten Streifenboote werden schrittweise durch die Neubauten ersetzt. Vorgeschaltet ist eine intensive Erprobungsphase, die beginnend mit der Auslieferung des ersten Bootes bis in das Jahr 2024 andauern wird.