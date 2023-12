In den frühen Morgenstunden des 22.12.23 kam es im zentralen Stadtgebiet von Ahrensbök zu einer Geldautomatensprengung in der örtlichen Filiale der Deutschen Bank.

Kiel (ots) - Der oder die unbekannten Täter beschädigten dabei das kombinierte Geschäfts- und Wohnhaus erheblich. Personen kamen bei der Tat nicht zu schaden.



Die unbekannten Täter konnten in einer dunklen Limousine in unbekannte Richtung flüchten. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang nicht erfolgreich.



Ob die Täter an das Geld gelangten, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die das Landeskriminalamt übernommen hat. Auch die Spurensicherung ist noch nicht abgeschlossen.



Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit gemacht haben oder weitere Hinweise geben können werden gebeten, sich bei ihrer örtlichen Polizeidienststelle zu melden.



Diese Meldung des Landeskriminalamtes (LKA) erfolgt aus technischen Gründen auf dem Kanal des LPA.