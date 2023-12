In der Nacht zu Sonntag (17.12.2023) ist die Polizei zu einem Verkehrsunfall in die Wittgensteiner Straße in Netphen gerufen worden.

Netphen-Walpersdorf (ots) - Vor Ort war eine 17-Jährige mit einem Pkw in ein Blumenbeet eines Einfamilienhauses gefahren.

Bei der Befragung stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Dieser dürfte auf den Konsum von Glühwein auf einem Weihnachtmarkt zurückzuführen sein. Ein Alkoholtest verlief positiv.



Die junge Frau blieb unverletzt. Sie wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde.



Weiterhin stellten die Beamten fest, dass der VW Golf nicht zugelassen war. Die angebrachten Kennzeichenschilder waren bereits alte, entsiegelte Kennzeichen.

Die 17-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren.