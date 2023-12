Am heutigen Nachmittag (20.12.23) ist es im Bereich Hohler Weg zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Siegen (ots) - Dabei wurde eine Person schwerverletzt.



Gegen 16:50 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in der Straße Hohler Weg in Siegen. Die vor Ort eingesetzten Beamten stellten fest, dass ein 51-Jähriger Mann mit seinem Pkw kommend aus der Welterstraße bergauf in Richtung Giersbergstraße unterwegs war. Unvermittelt überquerte ein Mann aus einem parkenden Pkw kommend die Fahrbahn, woraufhin dieser vom Pkw des 51-Jährigen erfasst wurde.



Der 86-Jährige wurde schwerverletzt und ins Krankenhaus gebracht.