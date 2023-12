Warum tragen Polizisten Uniform? Wozu braucht die Polizei eigentlich das Blaulicht? Und musstet ihr schon mal schießen? Diese und noch viele weitere Fragen wird die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein in der Sondersendung von "Bitte folgen" am 13. Dezember bei Radio Siegen beantworten.

Siegen (ots) - Denn im Dezember haben bei "Bitte folgen" die Kinder das Sagen und dürfen alle Fragen stellen, die sie schon immer an die Polizei richten wollten.



Die Sendung liegt zwar mit 10 bis 12 Uhr genau in der Kindergarten- oder Schulzeit, aber die Polizei und Radio Siegen gehen bereits vorher auf "Stimmenfang". Und die Sendung gibt es danach natürlich zum Nachhören in der Mediathek bei Radio Siegen oder auf der Homepage der Kreispolizeibehörde.



Polizei-Pressesprecher Stefan Pusch und die Verkehrssicherheitsberaterin Franziska Hartmann sind schon ganz gespannt, was die Kinder alles von der Polizei wissen wollen oder was sie sich von ihr wünschen.

Wichtig ist den Beiden, dass Kinder und Jugendliche keine Scheu haben, sich an die Polizei zu wenden - und das gilt nicht nur für die Sendung. Dazu soll auch die Sendung dienen, um mögliche Berührungsängste zu beseitigen.

Neben dem "Stimmenfang" können die Kinder / Jugendliche Fragen oder Wünsche zu der "Kindersprechstunde" im Vorfeld einreichen. Dazu können die bekannten "Social-Media-Kanäle" von Radio Siegen sowie die der Kreispolizeibehörde genutzt werden. Auch per E-Mail kann man sich über

oeffentlichkeitsarbeit.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de oder per Telefon über die Durchwahl der Pressestelle (0271 / 7099 - 1222) an die Polizei wenden.



Während der Sendung besteht ebenfalls die Möglichkeit, den beiden

Experten Fragen zu stellen. Zusammen mit der Moderatorin von Radio Siegen, Ann-Christin Schmidt, freuen sich die Beiden auf die Sendung sowie viele interessante Gespräche.