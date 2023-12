In der Nacht zu Sonntag (17.12.2023) sind Polizei und Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Zur Zinsenbach" alarmiert worden.

Siegen-Weidenau (ots) - Gegen 00:40 Uhr stießen die Einsatzkräfte auf ein Feuer in einer Wohnung im Erdgeschoss. Alle 32 Hausbewohner hatten das Wohnhaus bereits verlassen.

Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle.



Die 62-jährige Wohnungsinhaberin erlitt vermutlich eine leichte Rauchgasintoxikation. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Hausbewohner blieben unverletzt.



Die betroffene Wohnung sowie die anderen Wohnungen des Erdgeschosses sind zunächst nicht bewohnbar. Die Schadenssumme beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen unteren fünfstelligen Bereich.



Die Brandursache ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Im Laufe des heutigen Montags werden sich die Brandermittler die Örtlichkeit anschauen.