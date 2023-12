Am Freitag, den 29.

Siegen / Kreis Siegen-Wittgenstein (ots) - Dezember, demonstrieren zahlreiche Landwirte sowie weitere nahestehenden Branchen im Kreisgebiet mit Schwerpunkt Siegen und Umland.



Mehrere Privatpersonen haben gemeinsam eine entsprechende Versammlung mit dem Thema "Protest gegen die (Spar-)Beschlüsse der Ampelregierung" angemeldet.

Die Protestveranstaltung wird in Form mehrerer Fahrzeugkonvois von verschiedenen Startpunkten aus in Richtung Siegen und einer zentralen Kundgebung auf dem Siegener Scheinerplatz stattfinden.

Angemeldet hatten die Veranstalter zu Anfang 100 Teilnehmende. Diese Zahl war aber bereits nach Bewerbung der Versammlung deutlich gestiegen. Derzeit sind mindestens 400 Fahrzeuge, überwiegend Trecker, aber auch LKW, angekündigt. Aufgrund der Erfahrungen ähnlicher Veranstaltungen hinsichtlich der Teilnehmer- und Fahrzeuganmeldungen ist eine hohe Zahl von Teilnehmern und Fahrzeugen zu erwarten.



Als dezentrale Sammel- und Startpunkte sind je eine Örtlichkeit in Hünsborn, in Wilnsdorf und in Netphen vorgesehen.

Die genauen Örtlichkeiten teilen die Veranstalter den Teilnehmenden bei deren Anmeldung mit.

Von diesen drei Sammelstellen, an denen sich alle Teilnehmenden treffen sollen, finden dann in den Morgenstunden zu verschiedenen Startzeiten durch Polizei begleitete Anfahrten nach Siegen statt. Hier werden die Fahrzeuge an mehreren festgelegten Örtlichkeiten abgestellt. Anschließend begeben sich die Teilnehmer in Eigenregie zum Jakob-Scheiner-Platz. Dort soll ab 13:00 Uhr eine Kundgebung stattfinden. Nach Abschluss der Kundgebung erfolgt der Rückweg zu den abgestellten Fahrzeugen. Auch die Abfahrt von den Abstellörtlichkeiten wird verkehrspolizeilich begleitet.



Nach der Versammlungsanmeldung haben sich Polizei und die Veranstalter auf den oben genannten Ablauf geeinigt.

Diese Einigung sieht im Ergebnis die geringstmögliche Verkehrsbeeinträchtigung vor, welche aber dennoch zu beträchtlichen Störungen führen wird. Ein kompletter Verkehrskollaps, wie er ebenfalls je nach Versammlungsablauf denkbar gewesen wäre, wird durch die vereinbarten Abläufe nach derzeitigem Stand der Erkenntnislage verhindert.



Die Polizei weist darauf hin, dass es während der Anfahrt im Umfeld der Sammelpunkte und anschließend im Siegener Stadtbereich zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen wird. Die Polizei rät daher, nicht zwingend erforderliche Fahrten mit eigenen Fahrzeugen nach bzw. in Siegen am 29. Dezember zu unterlassen bzw. den Innenstadtbereich weiträumig zu meiden.

Auch die Abfahrten nach Abschluss der Versammlung werden zu massiven Verkehrsstörungen führen.



Die Polizei appelliert daher an alle betroffenen Verkehrsteilnehmer: "Stellen Sie sich bitte auf entsprechende Verkehrsstörungen ein und bringen Sie Geduld mit. Unterlassen Sie riskante Verkehrsmanöver, insbesondere riskante Überholaktionen, um nicht sich oder andere in Gefahr zu bringen." Entsprechende Verkehrsversstöße wird die Polizei rigoros verfolgen.