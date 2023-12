Am frühen Mittwochmorgen (06.12.2023) sind unbekannte Täter in ein Mobilfunkgeschäft in der Marburger Straße in Kreuztal eingebrochen.

Kreuztal (ots) - Gegen 03:15 Uhr wurde ein Alarm in dem Geschäft ausgelöst. Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten die Unbekannten gewaltsam die Eingangstür und entwendeten diverse Mobiltelefone und eine Smartwatch aus dem Verkaufsraum. Die Einbrecher flüchteten vermutlich mit einem hochmotorisierten PKW, der in Tatortnähe abgestellt war. Die Höhe des Beuteschadens ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.



Die Kriminalpolizei in Kreuztal hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer: 02732/909-0.