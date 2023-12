Am heutigen Samstagnachmittag (09.12.2023) hat die Friedensdemo des Runden Tisches der Religionen Siegen in Form eines Aufzuges von Weidenau in die Siegener Innenstadt stattgefunden.

Siegen (ots) - Die Veranstalter erwarteten zunächst bis ca. 1000 Teilnehmende. Zum Aufzugsbeginn waren ca. 150 Personen am Startort in Weidenau zugegen; wobei es im weiteren Verlauf blieb.



Die Versammlung verlief störungsfrei und wurde nach den abschließenden Redebeiträgen durch die Versammlungsleitung um 18:45 Uhr beendet.