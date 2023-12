In der vergangenen Woche kam es gleich zu mehreren Vorfällen, bei denen Jugendliche Eisblöcke vom Parkhausdach der City Galerie geworfen haben.

Siegen (ots) - Am 30.11.2023 wurden Polizisten der Siegener Polizei zum Parkhaus der City Galerie gerufen. Passanten hatten gegen 19:28 Uhr vier jugendliche Personen beobachtet, wie diese zielgerichtet mehrere Eisblöcke vom Parkdeck der City Galerie auf die Morleystraße geworfen haben.



Polizeibeamte konnten einen 15-Jährigen antreffen, der als Tatverdächtiger in Frage kommt. Er wurde an die Erziehungsberechtigten übergeben. Ihn erwartet eine Strafanzeige.



Zu gleich zwei Taten kam es am Freitag (01.12.2023).

Gegen 17:00 Uhr meldete ein Zeuge eine Gruppe von drei bis fünf Jugendlichen, die Eisblöcke und Flaschen vom Parkdeck der City Galerie auf die Berliner Straße geworfen haben.

Um 18:55 Uhr erreichte dann ein erneuter Anruf die Polizei. Ein 19-Jähriger meldete, dass eine Passantin einem Eisbrocken ausweichen musste. Danach sei auch er zielgerichtet von zwei Jugendlichen mit Eis beworfen worden, welches ihn jedoch verfehlte.



Bei allen Taten wurden glücklicherweise keine Passanten verletzt und keine Fahrzeuge beschädigt.



Das Siegener Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt eindringlich davor, Eisblöcke oder andere Gegenstände von Parkhäusern und anderen Gebäuden zu werfen, da diese lebensgefährlich für Fußgänger und alle Teilnehmer im Straßenverkehr sein können.