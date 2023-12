Am gestrigen Donnerstagabend (28.

Siegen-Weidenau (ots) - Dezember) ist es nach bisherigem Stand aufgrund einer Vorfahrtsverletzung zu einem Verkehrsunfall in Weidenau. Ein Pkw landet auf dem Fahrzeugdach, die Insassen werden bei dem Unfall verletzt.



Gegen 17:15 Uhr befuhr ein 21-jähriger Kreuztaler mit seinem Seat Ibiza die Straße Auf den Hütten. An der Einmündung zur Siegstraße wollte der junge Mann nach links abbiegen. Hierbei übersah er den Pkw einer 42-jährigen Frau aus Siegen, die auf der Siegstraße in Richtung Breite Straße unterwegs war und Vorfahrt hatte.

Der Seat erfasste das Heck des Citroen der 42-Jährigen. Der Citroen drehte und überschlug sich. Das Fahrzeug landete schließlich auf dem Dach.

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwerverletzt und musste mit einem Rettungs-wagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr 41-jähriger Beifahrer war leichtverletzt.

Der 21-jährige Fahrer des Seat blieb unverletzt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 28.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung musste die Siegstraße komplett gesperrt werden.