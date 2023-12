Am Mittwochnachmittag (20.12.23) kam es zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Dielfestraße / Siegener Straße in Niederdielfen.

Niederdielfen (ots) - Die 64-Jährige Fahrerin des Pkw bog gegen 16:50 Uhr von Siegen kommend rechts in die Dielfestraße ein. Nach ersten Erkenntnissen kam sie aufgrund von Unachtsamkeit und überhöhter Geschwindigkeit mit ihrem Pkw auf den Gehweg und eine ca. 1 Meter hohe Mauerkante. Als sie daraufhin scharf gegenlenkte geriet ihr Pkw zuerst in Seitenlage und kam schließlich auf dem Dach zum Stehen.



Die Fahrerin konnte sich selbstständig aus dem Pkw befreien, sie erlitt leichte Verletzungen. Der Unfallschaden liegt bei 1.000 Euro.