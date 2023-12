Am frühen Sonntagmorgen (10. Dezember) ist es vor einer Kneipe in der Hagener Straße zu einem Streit zwischen mehreren Männern gekommen.

Siegen (ots) - Der Vorfall ereignete sich gegen 07:10 Uhr. Hierbei soll ein 24-Jähriger zu Fall gekommen sein. Zwei weitere Männer sollen den auf dem Boden Liegenden eingetreten haben.

Bei Eintreffen der Polizei waren diese beiden Männer flüchtig. Bei dem 24-Jährigen, der zu Fall gekommen war, stellten die eingesetzten Beamten Stich- und Schnittverletzungen fest. Diese könnten nach bisherigem Stand durch ein Messer verursacht worden sein.

Die Ermittlungen in Sachen der Flüchtigen ergaben einen Hinweis auf einen ebenfalls 24-jährigen Mann. Dieser konnte im Rahmen der Fahndung in der Nähe des Tatortes angetroffen werden. Die Polizeibeamten nahmen den 24-Jährigen vorläufig fest.



Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Festgenommenen um den Haupttatverdächtigen handelte, der auch für die Stich- und Schnittverletzungen verantwortlich sein soll. Zu dem zweiten Tatverdächtigen sowie der Ursache des Streites dauern die Ermittlungen noch an.



Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht und medizinisch versorgt. Nach bisherigem Kenntnisstand handelte es sich nicht um lebensbedrohliche Verletzungen.

Der 24-jährige Haupttäter wurde dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.