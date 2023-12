Auf der L 717 hat sich am Donnerstagmittag (21.12.2023) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Bad Berleburg (OT Wemlighausen) (ots) - Gegen 12:30 Uhr war ein 70-Jähriger in Richtung Hallenberg unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er im Bereich des Abzweigs "Auf dem Laibach" mit seinem PKW in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit dem Auto einer 40-Jährigen zusammen, die in Richtung Bad Berleburg fuhr.



Bei dem Zusammenstoß wurden beide Personen schwer verletzt. Sie kamen per Rettungswagen in Krankenhäuser. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.



Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort ergaben sich Hinweise darüber, dass der 70-Jährige bereits zuvor mit einer auffälligen Fahrweise unterwegs war. Zudem steht er im Verdacht, gegen 12:20 Uhr einen Verkehrsunfall mit Flucht in Erndtebrück verursacht zu haben. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.