Saarbrücken.

Saarbrücken (ots) - In der gestrigen Nacht (07.12.2023) pöbelten Fußballanhänger in einer Saarbrücker Gaststätte. Bei dem folgenden Polizeieinsatz wurden mehrere Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt verletzt.



"Angriffe auf Einsatzkräfte sind nicht hinnehmbar, auch dann nicht, wenn die Täter alkoholisiert sind. Ich verurteile auf das Schärfste die gestrigen Angriffe gegen die Beamten, die täglich für unsere Sicherheit sorgen, und fordere eine konsequente Aufarbeitung des Vorfalls durch die Strafverfolgungsbehörden. Gleichzeitig möchte ich den Einsatzkräften für ihren engagierten Einsatz am gestrigen Tag unseren herzlichen Dank und unsere Anerkennung aussprechen," so Innenminister Reinhold Jost.



Gegen 02 Uhr ging bei der Polizei eine Mitteilung ein, wonach Anhänger des 1. FC Saarbrücken in einer Gaststätte in der Nähe des Sankt Johanner Markts Gäste anpöbeln würden. Eine Schlägerei stünde unmittelbar bevor.



Unverzüglich suchten mehrere Streifenkommandos die angegebene Örtlichkeit auf. Einsatzkräfte sprachen zwei von anderen Gästen als Urheber bezeichneten Männer an und verließen mit diesen die Gaststätte. Im Freien attackierte einer der beiden die Polizeibeamten unvermittelt mit Faustschlägen. Zwischenzeitlich eingetroffenen Unterstützungskräften gelang es, den 27 Jahre alten Angreifer zu fixieren.



Im weiteren Verlauf griff auch der zweite Mann, ein 32-Jähriger, die Einsatzkräfte an und konnte nur durch den Einsatz eines DEIG (Distanzelektroimpulsgerät) zu Boden gebracht und fixiert werden. Beide aus Saarbrücken kommenden Männer wurden vorläufig festgenommen und sollten zur Dienststelle gebracht werden.



Auf den Polizeieinsatz aufmerksam geworden solidarisierten sich etwa 50 weitere, überwiegend ebenfalls als Fans des 1. FC Saarbrücken erkennbare Personen aus den umliegenden Gaststätten mit den Festgenommenen und griffen ihrerseits die Einsatzkräfte an. Es waren in der Folge rund 30 Einsatzkräfte, darunter zwölf der Bundespolizei, zur Lagebewältigung erforderlich.



Ein Streifenwagen der Bundespolizei wurde mit einem Bierglas beworfen. Die beiden 27 und 32 Jahre alten Saarbrücker mussten die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Den beiden Festgenommenen und einem weiteren 30-jährigen Saarbrücker wurde jeweils eine Blutprobe entnommen. Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollzugsbeamte wurden eingeleitet.



Fünf Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Saarbrücken Stadt im Alter zwischen 22 und 37 Jahren trugen Verletzungen im Gesicht, Prellungen und Schürfwunden davon.



Die Ermittlungen dauern an.



