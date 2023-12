In der Zeit von Montag, 18.12.2023 bis Sonntag, 24.12.2023 werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Saarbrücken (ots) - Montag, 18.12.2023



- B 269 zwischen Dillingen und Tholey

- BAB 620 Zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis

- BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen



Dienstag, 19.12.2023



- L 157 zwischen Weiskirchen und Merzig

- BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig

- B 51 zwischen Völklingen und Saarlouis



Mittwoch, 20.12.2023



- L 111 zwischen St. Ingbert und Blieskastel

- BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen

- L 152 zwischen Nunkirchen und Weiskirchen



Donnerstag, 21.12.2023



- B 51 zwischen Saarhölzbach und Merzig

- B 41 zwischen Neunkirchen und Oberlinxweiler

- BAB 6 zwischen AD Saarbrücken und AK Neunkirchen



Freitag, 22.12.2023



- B 51 zwischen Hanweiler und Güdingen

- L 126 zwischen Sulzbach und St.Ingbert

- B 406 zwischen Nennig und Oberleuken



Samstag, 23.12.2023



- BAB 6 zwischen AK Neunkirchen und Landesgrenze Rheinland-Pfalz

- B 268 zwischen Lebach und Losheim am See



Sonntag, 24.12.2023



- keine Kontrollstellen geplant



