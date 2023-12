Am gestrigen Abend (Sonntag) gegen 22:20 Uhr wurden Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem in Spiesen-Elversberg eine männliche Person mutmaßlich mit einer gefährlichen Substanz hantiert bzw. diese eingenommen hatte.

Spiesen-Elversberg (ots) - Aufgrund der unklaren Gefahrenlage musste die Person zunächst unter Einsatz entsprechender Schutzkleidung gesichert werden. Sie wurde anschließend ärztlich versorgt und stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Es bestand keine Gefahr für unbeteiligte Dritte, gleichwohl musste die Einsatzörtlichkeit zur Durchführung der erforderlichen Maßnahmen in der Nacht für mehrere Stunden gesperrt werden.

Die Ermittlungen zu der Substanz dauern noch an.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Landespolizeipräsidium Saarland

FLZ-

PVD

Mainzer Straße 134-136

66121 Saarbrücken

Telefon: 0681/ 962-8010

E-Mail: lpp-pressestelle@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g





Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell